В Минске провели акции против интеграции Белоруссии с Россией

Всего в столице соседнего государства на два митинга вышло около полутысячи человек.

В Минске сегодня провели несанкционированные митинги против интеграции Белоруссии с Россией. Об этом сообщает белорусский портал Tut.by.

Акции было две. Так, вдоль проспекта Независимости люди в знак протеста выстроились в живую цепь, держа в руках красно-белые флаги и скандируя лозунги против интеграции на русском и белорусском языках. В этом митинге приняли участие около 200 человек во главе со сторонниками движения "Свежий ветер".

Второй митинг развернулся на Октябрьской площади, там собралось около 300 протестующих. Они требовали сохранения независимости Белоруссии и отставки президента Александра Лукашенко.

Милиция пока не применяла силу против участников акции, ограничивалась лишь предупреждением о незаконности происходящего.

В частности, Лукашенко назвал цену, за которую Белоруссия готова покупать газ у России.

Как сообщал Лайф, сегодня в Сочи стартовала встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Главы государств обсуждают вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты и "газовые дела".