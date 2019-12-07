Украинские власти утвердили основной сценарий реинтеграции Донбасса

По словам секретаря СНБО, решение по всем поднятым на совещании в Киеве вопросам совет принял единогласно.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провёл закрытое заседание в Киеве. Главной темой стало обсуждение вопросов, которые украинская сторона планирует поднять или которые могут быть подняты на предстоящих переговорах в "нормандском формате" во Франции. В частности, по теме реинтеграции Донбасса все члены совещания приняли единогласное решение, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данный момент, — цитирует Данилова украинское издание "Газета".

Вторым важным вопросом, по словам Алексея Данилова, стала разработка стратегии территориальной обороны. Члены совещания договорились принять документ до 31 марта 2020 года. Как добавил секретарь СНБО, третьим пунктом обсуждения стал вопрос обеспечения кибербезопасности в стране, поскольку Украина якобы ежедневно сталкивается с нападениями иностранных хакеров на своё киберпространство.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной повесткой встречи станет текущая ситуация в Донбассе, прекращение там военных действий, а также способы политического урегулирования конфликта.