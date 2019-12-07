В Астрахани дети пострадали при взрыве баллона в машине

292

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В Астрахани в результате взрыва газового баллона пострадали четверо детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

По данным источника агентства, взрыв произошёл на Энергетической улице в одном из автомобилей. Пострадавшие доставлены в областную детскую больницу. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее в Тюмени в одном из домов произошёл взрыв газа, в результате которого погиб один человек и ещё три госпитализированы. Лайф публиковал кадры с места взрыва.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×