Глава Пентагона признал отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

США вынуждены нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, заявил министр обороны США Марк Эспер.
По его словам, США сделали паузу в разработке этой технологии несколько лет назад, когда они лидировали.
— И теперь мы играем в догонялки, — сказал Эспер на форуме по безопасности в Калифорнии, трансляция которого велась в "Фейсбуке".
Он отметил, что Минобороны США вкладывает "каждый доллар" для того, чтобы достичь преимущества в разработке гиперзвукового оружия.
Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия якобы разрабатывает оружие, запрещённое Договором СНВ-3.
— А теперь у них есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности, — заключил он, отметив, что США пристально следят за разработками России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить Договор СНВ-3 уже в этом году.
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