Глава Пентагона признал отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Американский министр обороны Марк Эспер также заявил, что вкладывается "каждый доллар" на работу в этой области.

США вынуждены нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, заявил министр обороны США Марк Эспер.

По его словам, США сделали паузу в разработке этой технологии несколько лет назад, когда они лидировали.

— И теперь мы играем в догонялки, — сказал Эспер на форуме по безопасности в Калифорнии, трансляция которого велась в "Фейсбуке".

Он отметил, что Минобороны США вкладывает "каждый доллар" для того, чтобы достичь преимущества в разработке гиперзвукового оружия.

Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что Россия якобы разрабатывает оружие, запрещённое Договором СНВ-3.

— А теперь у них есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности, — заключил он, отметив, что США пристально следят за разработками России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить Договор СНВ-3 уже в этом году.