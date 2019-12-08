2020 Дедов Морозов прошли маршем по новогодней столице России

Возглавили парад Дед Мороз из Великого Устюга и Властелин холода Чысхаан из Якутии.

Новый год неминуемо надвигается на Россию, и главной по праздничным делам в нынешнем году была названа Рязань, получившая звание новогодней столицы России. По улицам города в честь этого события прошёл марш из 2020 Дедов Морозов.

Главными гостями праздника стали, как и полагается, настоящие зимние волшебники — Дед Мороз из Великого Устюга и Властелин холода Чысхаан из Якутии, открывшие "Новогодний дом". Начала свою работу и ярмарка народных промыслов и ремёсел.

А вечером стартовал сам парад, на участие в котором зарегистрировалось больше 2200 человек, среди которых были не только Деды Морозы со Снегурочками, но и другие персонажи. Как рассказали журналистам организаторы мероприятия, из этого числа участников дедушек-волшебников в красных шубах точно было не меньше 2020.

Ранее Лайф вёл прямую трансляцию с рязанского парада Дедов Морозов.