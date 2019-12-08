Россияне выбрали главный алкоголь на Новый год, и это не шампанское

В периоды перед и после праздника общий объём покупок спиртного вырастает на 137% от среднегодового значения.

К Новому году россияне покупают пиво больше, чем шампанское и вино, а водка даже не вошла в тройку наиболее популярных напитков, пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Rate&Goods.

На пиво приходится 33,97% от общего объёма предпраздничных покупок алкоголя. Далее идёт шампанское с долей в 14,93%, а затем — вино с 12,53%.

Водка оказалась на четвёртой строчке рейтинга с 10,87% долей продаж, далее идёт коньяк с 5,37%, вермут с 1,87% и ром, на который приходится 1,3% покупок алкоголя.

Согласно данным исследования, в периоды перед и после Нового года общий объём покупок алкоголя вырастает на 137% от среднегодового значения.

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