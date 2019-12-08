Учёный объяснил депрессивность россиян и подсказал решение этой проблемы

Врач отмечает, что зачастую человек находит объяснение своему плохому настроению, но чаще всего оно неправильное, а это значит, и меры по его исправлению тоже ведут не туда.

Географическое положение России часто навевает её жителям мысли о тяжёлом и несправедливом существовании, ведь большая часть страны находится в северных широтах, где мало солнечного света и, как следствие, — витамина D. Именно его нехватка провоцирует негативные мысли, заявил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

— В условиях дефицита витамина D мы скорее впадаем в депрессию. У нас более высокий уровень тревоги, мы более раздражительны и так далее. Для себя мы это объяснить не можем и думаем, что дело в том, что жизнь тяжёлая, проблем много и начальник слишком много орёт, — сказал он в интервью радио Sputnik.

Учёный отмечает, что зачастую человек находит объяснение своему плохому настроению, но, скорее всего, неправильное, а значит, и последующие шаги по исправлению ситуации тоже ведут не туда.

По словам Гинзбурга, в день необходимо получать не менее 450 международных единиц (ME) витамина D и это достаточно легко, если принимать поливитаминные препараты. В качестве альтернативы он предлагает увеличить в рационе количество содержащих данный витамин продуктов, в частности, врач рекомендует налегать на морскую рыбу — минимум три порции в неделю.

Впрочем, как ранее сообщал Лайф, самый депрессивный месяц остался позади.