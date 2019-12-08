Машина всмятку. В страшном ДТП под Томском погибло два человека

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Фото © LIFE

В аварии в Томской области на трассе Томск — Колпашево погибло два человека, семеро госпитализированы. Об этом сообщает УМВД России по Томской области.

<p>Фото © LIFE</p>

По предварительным данным, на 153-м километре трассы Томск — Колпашево столкнулись легковой автомобиль Toyota и микроавтобус Peugeot Boxer. В результате аварии водитель и пассажир Тойоты скончались до приезда скорой. Семь человек из микроавтобуса получили различные травмы, они доставлены в медицинское учреждение.

<p>Фото © LIFE</p>

<p>Фото © LIFE</p>

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Ранее Лайф рассказывал о ДТП в Оренбургской области.

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