Машина всмятку. В страшном ДТП под Томском погибло два человека

В аварии в Томской области на трассе Томск — Колпашево погибло два человека, семеро госпитализированы. Об этом сообщает УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, на 153-м километре трассы Томск — Колпашево столкнулись легковой автомобиль Toyota и микроавтобус Peugeot Boxer. В результате аварии водитель и пассажир Тойоты скончались до приезда скорой. Семь человек из микроавтобуса получили различные травмы, они доставлены в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

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