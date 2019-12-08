В Роспотребнадзоре дали советы по питанию людям старше 60 лет

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Советы по питанию для людей пожилого возраста дал Роспотребнадзор. Соответствующее сообщение было опубликовано утром воскресенья на сайте ведомства.

Средние значения энергетической ценности рациона для мужчин старше 60 лет — менее 2300 ккал, для женщин — менее 2000. Сбалансированность белков в целом должна соответствовать обычным требованиям (половина белка животного происхождения), — говорится в сообщении.

Нормы питания лиц старческого и престарелого возраста обусловлены тем, что состояние здоровья к 60 годам претерпевает ряд изменений.

Эксперты советуют придерживаться четырёх- или пятиразового дробного режима питания без больших перерывов между приёмами пищи. Также рекомендуется добавить в рацион разнообразные фрукты, овощи и зелень.

В пожилом возрасте особое внимание должно быть уделено бездефицитному поступлению витаминов-антиоксидантов С, Е, А, (3-каротина, биофлавоноидов (обеспечивающих защиту клеток) и витаминов В12, фолата, В6 (способствующих снижению риска развития атеросклеротического процесса), — отмечают в ведомстве.

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