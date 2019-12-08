В Киеве оппозиция проводит акцию перед "нормандским саммитом" — видео

Участники мероприятия таким образом предупреждают президента Незалежной о недопустимости перехода "красных линий" на переговорах в "нормандском формате", которые должны состояться 9 декабря.

Украинская оппозиция проводит на майдане Независимости акцию "Красные линии для (президента Владимира. — Прим. Лайфа) Зеленского". Пользователи соцсетей публикуют фото и видео с места событий.

На кадрах видно, что стоящие в толпе сжимают в руках флаги Украины, Украинской повстанческой армии (УПА)*, знамёна "Европейской солидарности" и других партий.

Как уточняет "Интерфакс-Украина", участники акции хотят предостеречь президента Незалежной Владимира Зеленского о недопустимости перехода "красных линий" на переговорах в "нормандском формате", которые должны состояться 9 декабря. Помимо флагов люди принесли с собой и плакаты с надписями "Красние линии для Зе!", "Накаких компромиссов!", "Верни не унитазы — верни Крым".

Экс-гарант Украины Пётр Порошенко в своём инстаграме заявил, что вече, которое собирается на майдане, выражает не протест, а поддержку и защиту стране.

Напомним, саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной повесткой саммита станут текущая ситуация в Донбассе, прекращение военных действий и переговоры о политическом урегулировании.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.