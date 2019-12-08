В МИД Украины назвали "единственную цель" Зеленского на "нормандском саммите"

При этом министр иностранных дел Пристайко не забыл и об антироссийской риторике.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться мира и безопасности для своей страны на встрече "нормандской четвёрки" в Париже. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

— Мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране — единственная цель президента и всей переговорной команды, — написал он на своей странице в " Твиттере ".

При этом Пристайко заявил, что на встрече Украина также будет защищать интересы своих граждан, "разделённых по линии соприкосновения российской агрессией и пропагандой".

Напомним, саммит в "нормандском формате" состоится в понедельник, 9 декабря. Во встрече примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Главной повесткой саммита станут текущая ситуация в Донбассе, прекращение военных действий и переговоры о политическом урегулировании.