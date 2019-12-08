Жертвами смертельного ДТП под Оренбургом стали иностранцы

Четверо погибших в результате столкновения микроавтобуса с грузовой "газелью" в Оренбургской области были гражданами Киргизии.
— Жертвы аварии являются гражданами Киргизии, откуда были пострадавшие, уточняем, — передаёт РИА "Новости" сообщение источника в правоохранительных органах региона.
Ранее Лайф сообщал, что в Оренбургской области на трассе Оренбург — Акбулак произошло ДТП с участием "газели" и минивэна. Жертвами аварии стали четыре человека, ещё четверых с травмами доставили в больницу Соль-Илецка.
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