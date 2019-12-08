Дед Мороз рассказал, сколько взрослых пишут ему письма

Он также поведал, о чём его просят люди в своих посланиях, и отметил, что получать письма с благодарностями очень приятно.

Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Ставрополе рассказал, сколько писем ему приходит от взрослых россиян.

Он отметил, что в его резиденцию за последние 20 лет пришло более трёх миллионов посланий, треть из них — от взрослого населения.

Желания, по словам главного новогоднего волшебника, разные. Девушки просят о семейном счастье, как найти верного спутника жизни, старшее поколение — о здоровье и благополучии, молодые люди — о карьере и тоже о семье.

Он также рассказал, что приятно получать письма, которые начинаются с благодарности и пожеланиями мира и добра. Таких писем тоже очень много.

Сейчас Дед Мороз путешествует по стране и планирует посетить 28 городов — от Кавказа до Сибири. В них он проведёт праздничные мероприятия, посетит детские дома и семьи с детьми.

Ранее волшебник рассказал, что желают получить дети на Новый год. Чаще всего это смартфоны, электросамокаты, игровые приставки, а также домашние животные.