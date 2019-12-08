Премьер Украины взял под контроль расследование пожара в одесском колледже

Он подчеркнул, что необходимо предотвращать катастрофы, а не только своевременно реагировать на них.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук взял под личный контроль расследование пожара, который произошёл в Одессе, об этом он заявил в своём телеграм-канале.

Глава правительства сообщил, что поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования начальника Главного управления Государственной службы по чрезвычайным происшествиям в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка.

— Ситуация, когда четыре последних громких пожара с жертвами произошли в одной области, недопустима, — подчеркнул он.

Гончарук также поручил министру образования и науки Анне Новосад провести инвентаризацию всех учебных заведений и навести реальный порядок, а Министерству внутренних дел в ближайшие сроки предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности по всей Украине.

Премьер подчеркнул, что необходимо предотвращать катастрофы, а не только своевременно реагировать на них. Он отметил, что со вторника начнёт работу Правительственная комиссия, которая должна будет установить все причины пожара, и заверил, что все виновные будут наказаны.

Напомним, трагедия в Одессе случилась утром 4 декабря в шестиэтажном здании колледжа экономики, права и гостиничного бизнеса. Более 20 человек пострадали, в том числе пожарные. Восемь человек погибли. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днём траура.