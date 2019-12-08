Эксперт назвал истинную стоимость монеты за миллиард

По его словам, цена ей — 1000 рублей в "рыночный день", и то если владельцу повезёт.

Эксперт рассказал об истинной стоимости бракованной двухрублёвой монеты, которую петербуржец хочет продать за миллиард. Об этом он сообщил Пятому каналу.

Член Общества коллекционеров Санкт-Петербурга Алексей Шукуров подчеркнул, что такой брак, как на ней, поворот аверса на 90 градусов, не является очень редким и не представляет особой ценности.

Он отметил, что за такую монету можно получить максимум 100–200 рублей, если повезёт — 1000 рублей.

— Мужчина решил хайпануть любым доступным для него способом. Монета собой пока ничего не представляет, — сказал Шукуров.

Ценными представляются деньги, изготовленные в царской России, а за современные редко когда можно получить более 20–30 тысяч рублей. Поэтому, по мнению эксперта, требовать миллиард — это нонсенс.

Напомним, ранее петербуржец выложил на "Авито" бракованную монету, у которой реверс развёрнут на 90 градусов по отношению к аверсу, и попросил за неё миллиард рублей.