Генсек НАТО заявил, что Россия не является врагом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не считает Россию врагом. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

Он подчеркнул, что организация не составляет списки противников и всегда пытается улучшить отношения.

— Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства — Украины, — заявил Столтенберг и отметил, что РФ — не то же самое, чем был Советский Союз во времена холодной войны.

Ранее в НАТО назвали угрозой "агрессивные действия России". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения с Североатлантическим альянсом с каждым годом всё сильнее ухудшаются.