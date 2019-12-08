Генсек НАТО заявил, что Россия не является врагом альянса

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Фото © Flickr/Arbeiderpartiet

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не считает Россию врагом. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN.

Он подчеркнул, что организация не составляет списки противников и всегда пытается улучшить отношения.

Мы видим, что Россия действует более самоуверенно, она применила военную силу против соседнего государства — Украины, заявил Столтенберг и отметил, что РФ — не то же самое, чем был Советский Союз во времена холодной войны.

Ранее в НАТО назвали угрозой "агрессивные действия России". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что отношения с Североатлантическим альянсом с каждым годом всё сильнее ухудшаются.

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