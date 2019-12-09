В Дагестане собаки напали на мальчика с больным сердцем

В дагестанском городе Буйнакске на ребёнка с больным сердцем напали бродячие собаки. Звери разодрали мальчику куртку и поранили ему руку и ногу. Об этом сообщает портал Region Online.

О случившемся рассказала в социальных сетях мать ребёнка. Ей удалось отбить сына у животных, однако те успели его покусать. Кроме того, у мальчика разбился телефон.

Женщина сообщила, что у мальчика серьёзные проблемы с сердцем. Недавно ему делали операцию за границей. А после инцидента ребёнку стало плохо.

— Я с сыном ездила за границу, чтобы его лечить. А в своём городе от собак детей отгородить не в силах, — посетовала горожанка.

Она также выразила опасения за здоровье дочери, которая тоже ходит в школу и может подвергнуться очередному нападению бродячих псов.

Ранее сообщалось, что в Перми стая бродячих собак растерзала пенсионерку, когда та ходила на могилу к своему умершему пекинесу.