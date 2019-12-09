Помощник президента США: Встреча Лаврова и Трампа в Вашингтоне возможна

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова с американским президентом Дональдом Трампом возможна.

Такая перспектива наблюдается в ходе визита министра иностранных дел РФ в Вашингтон, сообщает телеканал CBS.

Я думаю, что есть возможность того, что это произойдёт. Мы работаем над этим, — отметил О'Брайен.

Ранее Лавров прокомментировал данные о российском шпионском гнезде во Франции, назвав их слухами.

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