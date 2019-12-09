СМИ: Россияне готовы потратить более трёх тысяч рублей на новогодний алкоголь

Цены на спиртное не повысятся в преддверии праздника, однако не стоит рассчитывать на серьёзные скидки.

Россияне готовы потратить 3,7 тысячи рублей на алкоголь для новогоднего стола, такие данные приводят "Известия" со ссылкой на измерительную компанию Nielsen.

По данным опроса, наши соотечественники предпочитают встречать праздник с игристыми винами и шампанским (84%), более половины закупят вино (59%), ещё 40% — водку.

Эксперты отметили, что сезонных скачков цен на спиртное не будет, но не стоит рассчитывать и на существенное снижение стоимости по акциям.

Однако информация о тратах ни о чём не говорит, поскольку не учитывается, сколько людей соберутся за праздничным столом. Так, количество алкоголя и его стоимость будут совершенно разными для семейного торжества вдвоём и для компании из 10 человек.

Отмечается, что эта сумма составляет чуть больше трети от общего объёма трат на празднование Нового года. По оценкам экспертов, всего жители России потратят на праздничный стол десять тысяч рублей.

Ранее Лайф сообщал, что россияне выбрали главный алкоголь на Новый год, и это не шампанское. Предпочтение отдано пиву.