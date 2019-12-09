В WhatsApp появилась функция создания напоминаний

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи смогут создавать задачи и получать напоминания от приложения. Об этом сообщается на сайте whatsapp.any.do.

Функция WhatsApp Reminders создана с помощью сервиса напоминаний Any.do и доступна только по платной подписке.

Для создания задачи и установки напоминания используется специальный бот. Ему нужно отправить сообщение с задачей и указанием конкретного времени напоминания. Всё это боту можно даже не прописывать, а просто переслать сообщение от или для другого собеседника .

В конце ноября в мессенджере появилась функция автоматического удаления сообщений. С её помощью можно будет устанавливать "время жизни" сообщений, по истечении которого они будут удалены.