Сообщения о минировании школ на Дальнем Востоке не подтвердились

Проверка школ во Владивостоке, Благовещенске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре не выявила взрывных устройств в образовательных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городов и пресс-службу региональных управлений МВД.

— Оперативные службы закончили проверку школ Владивостока после сообщений о минировании. Как сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС, информация о нахождении взрывчатых веществ ни в одном случае не подтвердилась, учебный процесс восстановлен по всем адресам, — отметили в заявлении Администрации Владивостока.

Власти Благовещенска также сообщили, что кинологи проверили все помещения и ничего не обнаружили.

В Управлении МВД по Хабаровскому краю отметили, что информация о минировании не подтвердилась. В настоящий момент правоохранители продолжают проверять школы в Биробиджане.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько школ.