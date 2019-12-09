Спасший умирающего котёнка Липтона дальнобойщик вернулся за ним в Екатеринбург

Малыш, который успел подрасти и окрепнуть, ничуть не смутился, когда его посадили в машину. Теперь ему вместе с хозяином предстоит провести в пути четыре дня.

Саратовский дальнобойщик Александр Ермолаев забрал спасённого им котёнка Липтона из Центра реабилитации животных в Екатеринбурге, где его приучали к жизни с ампутированной лапкой. Об этом Лайфу рассказал сам спаситель.

По его словам, животное прошло четырёхмесячный курс реабилитации и сейчас с ним всё в порядке. Своего спасителя он узнал, несмотря на долгую разлуку.

— Я подошёл к клетке, он лапкой и носиком просился ко мне. Он как будто со мной всю жизнь жил. Очень спокойно себя вёл, как будто ждал меня, — признался Ермолаев.

Он добавил, что Липтон, который успел подрасти и окрепнуть, ничуть не смутился, когда его посадили в машину. Теперь ему предстоит вместе с новым хозяином провести в пути четыре дня.

Ермолаев отметил, что, когда он попросил дать ему работу в Екатеринбурге, его коллеги сразу поняли, что он хочет забрать Липтона, и пошли ему навстречу, предложив поехать в Черкесск, который находится неподалёку.

Ранее сообщалось, что 6 августа Ермолаев проезжал через село Языково в Башкирии и увидел на дороге котёнка, который еле полз в сторону обочины. Животное сбила машина: мордочка была разбита, а шкурка содрана. Чтобы спасти животное, водителю фуры пришлось ехать без остановок 17 часов. Спасённого назвали Липтон, в честь Дня чая, который отмечали в день его спасения.