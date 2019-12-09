В Киеве подсчитали материальные потери из-за разногласий с Россией

Разногласия с Россией стали причиной значительных потерь для экономики Украины: нанесённый ущерб составил от 50 до 150 миллиардов долларов, сообщил в "Фейсбуке" министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Незалежной Тимофей Милованов.

Он отметил, что в 2014 и 2015 годах убытки составили около 15–20% ВВП страны.

— По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 миллиардов долларов (например Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council. — Прим. Лайфа) даёт оценку в 100 миллиардов). А оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных территориях (Крым плюс Донбасс) составляет около 85 миллиардов гривен (более 3,5 миллиарда долларов), — уточнил Милованов.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский пообщаются после саммита "Нормандской четвёрки" в Париже.