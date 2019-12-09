Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала фильм года

Картина режиссёра Пон Чжун Хо "Паразиты" стала лучшим фильмом 2019 года по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Полный список победителей опубликовали на сайте объединения.

Эксперты отметили этот триллер также в категориях "Лучшая режиссёрская работа" и "Роль второго плана". Во второй номинации предпочтение отдали актёру Сон Кан Хо. Сценарий картины и работа художника-постановщика получили второе место в рейтинге критиков.

Второе место после "Паразитов" в категории "Лучший фильм" досталось ленте "Ирландец" Мартина Скорсезе.

Лучшей картиной на иностранном языке назвали фильм "Боль и слава" Педро Альмодовара. Победителем в категории "Лучший актёр" назвали Антонио Бандераса. В женской версии номинации предпочтение отдали Мэри Кей Плейс, принявшей участие в работе над кинолентой "Диана".

Лучшей актрисой второго плана критики признали Дженнифер Лопес, принявшую участие в съёмках картины "Стриптизёрши", а приз за выдающийся сценарий присудили Ноа Баумбаху ("Брачная история").

Ранее аналитики сайта Gold Derby назвали главных претендентов на "Оскар".