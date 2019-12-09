Медведев подписал программу льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Согласно оценке экспертов, возможность получения льготной ипотеки позволит закрепиться в регионе 14 тысячам человек.

Премьер России Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке со ставкой в 2%. Об этом объявил он сам на встрече с вице-премьерами.

— Я подписал постановление по утверждению условий программы "Дальневосточная ипотека". Меры направлены на поддержку тех, кто строит или покупает себе жильё на Дальнем Востоке, — проинформировал глава правительства.

Напомним, что введение специальной ипотеки для молодых семей анонсировал президент Владимир Путин ещё в сентябре. Он предложил ввести эту программу на Дальнем Востоке сроком на пять лет с целью привлечь в регион квалифицированные кадры. Позднее глава государства поручил правительству в срок до 15 декабря продумать субсидирование такой ипотеки.

Сообщалось, что эта программа распространится на первичный рынок и индивидуальное жильё. Условия будут обязывать молодые семьи проживать какое-то время в приобретённой квартире и не продавать её. Согласно оценке экспертов, возможность получения льготной ипотеки под 2 % годовых на приобретение или строительство жилых помещений позволит закрепиться на Дальнем Востоке 14 000 человек.