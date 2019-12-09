Колобков: Говорить о санкциях в отношении российского спорта пока рано

Глава ведомства отметил, что ряд мер противоречит хартии Международного олимпийского комитета.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что ещё рано говорить о санкциях против российских спортсменов.

— У РУСАДА есть 21 день на подготовку ответа — согласны или нет. Если не согласны, то WADA в течение короткого промежутка времени направляет исковое заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS), — сказал Колобков.

Он также отметил, что ряд санкций противоречит хартии Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении санкций в отношении России. В частности, в исполкоме этой организации признали Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу. Российские спортивные федерации на четыре года лишили права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

Лайф ведёт прямую трансляцию выступления министра спорта Павла Колобкова.