В Париже начались двусторонние встречи лидеров "нормандской четвёрки"

Президент РФ Владимир Путин в рамках "нормандского саммита" проводит встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, пока его украинский коллега Владимир Зеленский беседует с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Ожидается, что в ходе встречи Путин и Меркель среди прочих вопросов обсудят и недавний инцидент с высылкой российских дипломатов из Берлина.

Ранее сообщалось, что первый за три года саммит в "нормандском формате" пройдёт сегодня в Париже. Встреча начнётся в 18 часов по московскому времени.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Лидеры и представители четырёх государств ведут переговоры по урегулированию ситуации на Украине. При этом последняя встреча "четвёрки" состоялась в октябре 2016 года.