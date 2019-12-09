В Бурятии малыш больше суток пробыл взаперти с мёртвыми родителями

По предварительной версии, мать ребёнка убила супруга, а потом покончила с собой.

Трагедия произошла в бурятском городе Северобайкальске. Там в одной из квартир на первом этаже обнаружили убитыми двоих супругов и живого 11-месячного младенца, который больше суток провёл в квартире с телами родителей.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, тревогу забили коллеги главы семейства, который не вышел на работу. Сослуживцы отправились к нему домой и, заглянув в окно квартиры, стали свидетелями страшной сцены.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), — сообщили в следствии. — Малыша обследовали медицинские работники, после чего передали в приют.

По предварительной версии, 34-летняя мать найденного в квартире малыша убила своего 40-летнего супруга, после чего свела счёты с жизнью. Обстоятельства трагедии выясняются.

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