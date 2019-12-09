Главный Дед Мороз России рассказал о подарках Трампу и Зеленскому

Дед Мороз из Великого Устюга поведал, что бы он хотел подарить Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу в преддверии встречи глав "нормандской четвёрки", которая проходит сегодня в Париже. Как сообщает News.ru, среди перечисленных презентов — мир и согласие, умение находить общий язык с президентами других стран.
— И чтобы каждый под бой курантов на Новый год загадал "мир во всём мире", — приводит слова Деда Мороза его пресс-служба.
А ранее главный зимний волшебник рассекретил свой подарок президенту России Владимиру Путину на Новый год. Он обещал оставить под Кремлёвской ёлкой свёрток со здоровьем и благополучием и пожелал гаранту всего самого наилучшего.
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