В Елисейском дворце началась первая встреча Путина и Зеленского

В Париже началась двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Перед началом переговоров они обменялись рукопожатиями.

Главы государств встретятся в Елисейском дворце в рамках саммита "нормандской четвёрки". Ранее планировалось, что беседа состоится после рабочего ужина, однако он состоится позже, перед пресс-конференцией.

На встрече также присутствуют канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Утром 9 декабря Кремль подтвердил двусторонние переговоры Путина и Зеленского в Париже.