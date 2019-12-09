Выругавшейся со сцены чиновнице из Ленобласти грозит увольнение

Отмечается, что такое поведение со стороны муниципальных служащих недопустимо, оно будет рассмотрено Комиссией по этике.

Чиновница из Ленинградской области, которая выругалась матом со сцены на молодёжном форуме, может быть уволена, заявил глава Сосновоборского городского округа Ленинградской области Михаил Воронков, его слова приводятся на странице местной администрации во "ВКонтакте".

Он подчеркнул, что подобные высказывания со стороны должностных лиц недопустимы, и добавил, что эпизод будет рассмотрен Комиссией по этике. Несмотря на то что её решения носят рекомендательный характер, руководитель отметил, что с такими сотрудниками ему "не по пути".

— Таких поводов мы не должны давать никому. Иногда короткое слово ярче, чем целое предложение, но надо отдавать себе отчёт, понимать, что ты делаешь. Когда я в первый раз об этом услышал, а потом мне показали видео, то первое моё ощущение — чисто человеческое — это досада, — сказал он и добавил, что не понимает, какие мотивы материться были у муниципальной служащей.

Напомним, глава отдела по молодёжной политике Администрации города Сосновый Бор Александра Позднякова во время выступления на форуме волонтёров в Ленинградской области обратилась к зрителям в нецензурной форме. Она призвала упорно трудиться, но несколько в других выражениях.