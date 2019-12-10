Путин прокомментировал решение WADA в отношении российских спортсменов

На пресс-конференции по итогам встречи "нормандской четвёртки" президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, будут ли оспариваться решения Всемирного антидопингового агентства об отстранении России от участия в международных спортивных событиях.

По словам российского лидера, сначала нужно рассмотреть ту сторону вопроса, которая бросается в глаза сразу. Так, у WADA нет претензий к Российскому национальному олимпийскому комитету, а значит, спортсмены должны выступать под национальным флагом. Такое право закреплено за ними по Олимпийской хартии.

Таким образом, говорит президент, решение Всемирного антидопингового агентства противоречит хартии. Поэтому российская сторона может подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Путин также отметил, что любое наказание должно быть индивидуальным и не может распространяться на людей, которые к допущенным нарушениям не имеют никакого отношения.

— В основе таких наказаний лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего со спортом и Олимпиадой не имеющие, — подчеркнул президент.

Напомним, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении санкций в отношении России. В частности, в исполкоме агентства признали Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.

По решению WADA российские спортивные федерации на четыре года лишились права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.