Зеленский позвал российских журналистов на Украину: Посмотрите, походите ножками

На пресс-конференции по итогам встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в Париже президент Украины Владимир Зеленский пообщался с российскими журналистами и даже пригласил их на Украину.

По его словам, чтобы объективно рассказывать аудитории о событиях на Украине, "важно все ощущать и понимать".

Он также отметил, что многим украинцам пришлось бежать из зоны конфликта на Донбассе в другую часть страны. Украинский лидер, как он заявил, постоянно находится в контакте с переселенцами.

— Вы приедете, я вам лично покажу. Только, чтоб реально. <...> Вы приедете, что у нас происходит, посмотрите, походите ножками, ручками, глазками... и мне кажется, очень важно все это ощущать и понимать, — подчеркнул Зеленский российским журналистам.

После завершения пресс-конференции Зеленский долго стоял в стороне от живо общающихся коллег. Воспользовавшись моментом, журналисты стали осыпать украинского лидера вопросами о том, как им попасть на Украину и к кому обращаться, чтобы получить аккредитацию.

— К аккредитаторам, — коротко ответил Зеленский.

Ранее ведущая программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Ольга Скабеева позвонила украинскому лидеру и рассказала о диалоге с ним в эфире. В частности, она задала вопрос о том, как её съёмочной группе попасть на интервью к Зеленскому. Журналистка посетовала на то, что через президентскую пресс-службу пробиться невозможно, а самой ей запретили въезд в страну.