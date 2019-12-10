Илон Маск протаранил ограждение на своём новом пикапе Cybertruck — видео

Илон Маск протаранил ограждение на своём новом автомобиле Tesla Cybertruck, видео было опубликовано на "Ютубе".

По словам издания TMZ, изобретатель приехал в один из ресторанов Малибу вместе с актёром Эдом Нортоном. На кадрах видно, как он выезжает с парковки и сносит заграждающий столбик.

Ранее было опубликовано видео, как Маск едет по шоссе на своём новом бронированном автомобиле, "машина будущего" рассекает по дороге Лос-Анджелеса под одобрительные возгласы.