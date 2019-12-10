СМИ: В Таиланде шесть человек погибли из-за похолодания

По версии синоптиков, аномальное явление вызвано холодным фронтом, пришедшим из Китая.

По меньшей мере шесть человек погибли от резкого похолодания в Таиланде. Как сообщает газета Bangkok Post, у всех умерших были заболевания, которые обострились на фоне необычного для этого времени года снижения температуры. Сейчас в восточной и центральной части королевства температура воздуха достигает 13–18 градусов тепла.

Как уточняется, в восточной провинции Прачинбури на скамейке был найден мёртвым 59-летний мужчина, в Сакэу и Аюттхае умерли двое мужчин в возрасте 81 и 41 года. Все они стали жертвами похолодания. В ходе вскрытия установили, что у мужчин были серьёзные проблемы со здоровьем, которые усугубились из-за понижения температуры воздуха.

За несколько дней до этого три человека в возрасте 38, 60 и 92 лет были обнаружены мёртвыми в провинциях Бунгкан, Накхонратчасима и Чайнат. Все три смерти также связаны с холодами.

По данным метеорологического управления королевства, на севере и северо-востоке Таиланда минимальная температура колеблется от 5 до 14 градусов. А вот в горах она по-настоящему зимняя — около 1–8 градусов Цельсия. В восточном и центральном районах, где в том числе находится Бангкок, минимальная температура воздуха составит 13–20 градусов, как ожидают синоптики. Холодный фронт продолжит влиять на погоду в королевстве до конца января и, возможно, до февраля 2020 года.

Отмечается, что для Таиланда это довольно холодно. В это время года дневная температура воздуха обычно составляет 28–31 градус, а в ночные часы не опускается ниже 21 градуса. А вот с начала минувшей недели в некоторых районах она опускалась до 8 градусов.

По версии синоптиков, такое аномальное похолодание вызвано холодным фронтом, пришедшим из Китая.

Ранее метеорологи из "Фобоса" и метеобюро Москвы опровергли данные своих коллег из Gismeteo о том, что ближе к Новому году температура в столице резко упадёт.