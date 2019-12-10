У безработного москвича из "мерседеса" украли сумку с $35 тысячами

Потерпевший сообщил, что злоумышленники разбили стекло его автомобиля и вытащили деньги.

На юго-западе столицы неизвестные похитили у безработного москвича сумку, в которой было 35 000 долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

В правоохранительные органы в ночь на 9 декабря обратился сам 42-летний потерпевший.

— Оперативники выяснили, что на автостоянке на Новоясеневском проспекте неизвестный разбил стекло в автомобиле Mercedes-Benz ML 350 и похитил сумку с принадлежащими потерпевшему 35 тысячами долларов, — цитирует слова представителя ведомства агентство городских новостей "Москва".

Нанесённый злоумышленниками ущерб оценили в два миллиона 230 тысяч рублей. Сотрудники полиции завели уголовное дело о краже в особо крупном размере и ищут преступников.

Ранее сообщалось, что у безработной москвички украли внедорожник за 3,8 миллиона рублей.