Путин выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

В телеграмме главы государства говорится, что Лужков был личностью неординарного масштаба, ярким и смелым политиком.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семье экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, который скончался сегодня на 84-м году жизни. Глава государства направил родным и близким Юрия Михайловича телеграмму.

— Не один год они работали вместе, и президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса, как Москва, но в целом в развитие экономики страны. У них были очень тёплые конструктивные отношения, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В телеграмме главы государства говорится, что Лужков был личностью неординарного масштаба, ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком, которому доверяли москвичи.

— В сложные годы, на переломе исторических эпох он многое сделал для развития Москвы, для того чтобы она стала одним из лидеров возрождения России, — отмечается в сообщении.

Президент напомнил, что Юрий Лужков также всегда поддерживал севастопольцев и моряков-черноморцев.

— Вопреки всем обстоятельствам и дипломатическим протоколам, он прямо говорил, что Севастополь — русский город, — добавил Владимир Путин.

Напомним, бывший московский градоначальник Юрий Лужков скончался сегодня в клинике Мюнхена на 84-м году жизни. Как стало известно Лайфу, политик умер после операции. Свои соболезнования родным и близким Лужкова уже выразили многие чиновники и политики, в том числе нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.