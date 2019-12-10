Песков — о вопросах по газу с Украиной: Пока не удалось договориться

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Фото © NurPhoto / NurPhoto via Getty Images

Пресс-секретарь президента России отметил, что во время встречи Путина и Зеленского были озвучены позиции обеих стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на встрече "нормандской четвёрки" не удалось договориться о снятии взаимных газовых претензий.

Пока не приходится говорить, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в стокгольмском арбитраже, — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что были озвучены и сопоставлены позиции двух сторон.

Что касается позиции РФ — руководители газовых компаний и профильный министр продолжат общее непродолжительное общение, — добавил Песков.

Напомним, 9 декабря в Елисейском дворце состоялась встреча лидеров "нормандской четвёрки", после неё также произошла первая личная беседа глав РФ и Незалежной Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Анастасия  Иванова
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