Песков — о вопросах по газу с Украиной: Пока не удалось договориться

Пресс-секретарь президента России отметил, что во время встречи Путина и Зеленского были озвучены позиции обеих стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время встречи лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на встрече "нормандской четвёрки" не удалось договориться о снятии взаимных газовых претензий.

— Пока не приходится говорить, что удалось выйти на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирования вопроса о претензиях в стокгольмском арбитраже, — сказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что были озвучены и сопоставлены позиции двух сторон.

— Что касается позиции РФ — руководители газовых компаний и профильный министр продолжат общее непродолжительное общение, — добавил Песков.

Напомним, 9 декабря в Елисейском дворце состоялась встреча лидеров "нормандской четвёрки", после неё также произошла первая личная беседа глав РФ и Незалежной Владимира Путина и Владимира Зеленского.