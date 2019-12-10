Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова

Бывший московский градоначальник скончался сегодня в клинике Мюнхена на 84-м году жизни.

Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

— Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения. Нельзя забывать, что Лужков возглавлял крупнейший российский город, столицу, в самый сложный период, — указал представитель Медведева. — Конечно же, Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова.

Напомним, бывший московский градоначальник Юрий Лужков скончался сегодня в клинике Мюнхена на 84-м году жизни. Операция, которую политику делали в клинике, как выяснил Лайф, была абсолютно рядовой и плановой, но после неё произошло внутреннее кровотечение.

Свои соболезнования родным и близким Лужкова уже выразил президент России Владимир Путин, а также политики, в том числе нынешний мэр столицы Сергей Собянин, глава Подмосковья Андрей Воробьёв и депутат Госдумы Геннадий Онищенко.