Коммунальщики с монтировками устроили драку в Москве — видео

Конфликт с жителями двора возник из-за шума и неподобающего поведения. Одна из женщин вышла на улицу и сделала замечание, однако от неё грубо отмахнулись. Тогда в разборку вступил её муж.

Нетрезвые сотрудники Московской объединённой энергетической компании (МОЭК) вечером 9 декабря устроили драку с жителями одного из столичных дворов. Об инциденте Лайфу сообщил источник.

Конфликт с жителями двора возник из-за шума и неподобающего поведения. Одна из женщин вышла и сделала замечание, однако ей грубо ответили. В разборку вступил её муж.

В результате перепалка вылилась в драку, в которой помимо мужчины оскорблённой москвички участвовали ещё трое местных жителей. В ходе конфликта сотрудники МОЭК взялись за монтировки. Несмотря на нешуточный накал, никто из участников потасовки серьёзно не пострадал — основной удар приняли на себя припаркованные рядом автомобили. На место быстро прибыли сотрудники полиции, и возмутители спокойствия попытались скрыться.

Один из сотрудников МОЭК при задержании попытался ударить полицейского ножом в шею, но ему это не удалось. В настоящий момент все дебоширы задержаны. В распоряжении Лайфа оказались кадры с камеры наблюдения, зафиксировавшей момент поимки "бунтаря".

Ранее сообщалось, что в кафе в центре Москвы произошла массовая драка.