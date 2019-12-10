Демократы выдвинули два обвинения Трампу по делу об импичменте

Президент США в свою очередь снова назвал это охотой на ведьм и отверг все нападки со стороны конгресса.

Демократы палаты представителей США выдвинули два обвинения президенту Дональду Трампу по делу об импичменте, об этом заявил председатель Комитета по судебным вопросам Джеррольд Надлер, сообщает The Washington Post.

Он подчеркнул, что главу Белого дома обвиняют в злоупотреблении властью и использовании полномочий в личных целях. Вторая статья — препятствование конгрессу в проведении расследования.

Трамп в свою очередь назвал это очередной охотой на ведьм и отверг обвинения в оказании давления на Украину, об этом он написал на странице в "Твиттере".

Nadler just said that I “pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election.” Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there “WAS NO PRESSURE.” Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 декабря 2019 г.

— Надлер только что сообщил, что я "оказывал давление на Украину с целью вмешаться в наши выборы в 2020 году". Смехотворно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз заявляли, что "никакого давления не было". Надлер и демократы знают это, но отказываются признать, — подчеркнул американский лидер.

Ранее демократы США заявили, что Трамп стал президентом благодаря российскому вмешательству, и обвинили его в подрыве национальной безопасности.