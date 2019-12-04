Демократы США: Трамп стал президентом благодаря российскому вмешательству

Его также обвиняют в том, что он поставил под угрозу национальную безопасность страны. Белый дом и республиканцы отвергают все обвинения.

Президент США Дональд Трамп стал президентом благодаря российскому вмешательство в выборы 2016 года, об этом заявила демократическая партия в докладе, опубликованном в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США по итогам расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

Это окончательный вариант документа, который был обнародован как результат многомесячной работы, он содержит 300 страниц и основан на показаниях, которые дали свидетели по делу в ходе слушаний.

— Усилия, направленные на вовлечение Украины в наши президентские выборы 2020 года, были предприняты президентом, который сам был избран в 2016 году при помощи беспрецедентной и масштабной кампании по вмешательству в ход выборов, которую президент приветствовал и использовал и которая была предпринята в его пользу Россией, — считают демократы.

В докладе также рассматриваются обвинения в злоупотреблении Трампом властью в отношении расследования дела Байдена и его давление на президента Украины Владимира Зеленского. Лидера США обвиняют в том, что он поставил свои личные интересы выше государственных и поставил под угрозу национальную безопасность страны.

Белый дом, в свою очередь, назвал подобные заявления бездоказательными, об этом заявила официальный представитель Стефани Гришем, сообщает Reuters. Республиканская партия также отвергла выводы доклада.

Как уже писал Лайф, 25 сентября конгресс США сообщил о начале процедуры импичмента Трампа. Демократы в конгрессе начали процедуру из-за предположительного давления на президента Украины Владимира Зеленского для проведения расследования против политического оппонента Трампа — бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что начатое расследование только поможет ему выиграть выборы в 2020 году.