Трамп: Импичмент приведёт прямо к победе на выборах 2020 года

Противники американского лидера считают, что начатая процедура лишь сплотит электорат.

Президент США Дональд Трамп заявил на митинге своих сторонников, что импичмент только поможет ему выиграть выборы в 2020 году.

— Думаю, это нас приведёт прямо к победе на тех выборах. Мы просто полностью выиграли последние две недели, — подчеркнул глава Белого дома, имея в виду слушания в конгрессе.

Некоторые противники Трампа отметили, что начатая демократами процедура импичмента сплотит его сторонников.

Как уже писал Лайф, 25 сентября конгресс США сообщил о начале процедуры импичмента Трампа. Демократы в конгрессе начали процедуру из-за предположительного давления на президента Украины Владимира Зеленского для проведения расследования против политического оппонента Трампа — бывшего вице-президента страны Джо Байдена.