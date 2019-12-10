Учёный объяснил надпись "Т-34" на спине у белого медведя

Научный сотрудник института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Илья Мордвинцев рассказал, где проживает белый медведь с надписью на спине "Т-34" и зачем ему такая необычная метка. Об этом сообщает "Интерфакс".

— Медведь был отловлен на Новой Земле в ноябре. Их метят для того, чтобы знать, какой из них пришёл на свалку близ посёлка, и повторно не обездвиживать, не вызывать стресс у животного, — пояснил Мордвинцев.

Он также подчеркнул, что такая метка хищника никак не связана с танком Т-34.

Напомним, ранее в Сети появилось видео белого медведя с надписью "Т-34". Учёные предположили, что такой рисунок могли сделать "шутники".