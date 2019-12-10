Лавров пригласил Помпео посетить Россию "в удобное время"

Глава российского МИД отметил, что у двух стран есть большой потенциал для сотрудничества.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил госсекретаря США Майка Помпео посетить с визитом Россию, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи в Вашингтоне.

— Я приглашаю его (Майка Помпео. — Прим. Лайфа) в удобное время посетить Российскую Федерацию, — сказал глава российского МИД.

Он отметил, что, несмотря на все трудности и разногласия, у России и США большой потенциал для сотрудничества, который необходимо развивать в интересах обеих сторон, и подчеркнул, что надеется на продолжение диалога.

Помпео в свою очередь поблагодарил Лаврова за приглашение.

Напомним, сегодня, 10 декабря, состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Вашингтоне.