Помпео: Переговоры Путина и Зеленского в Париже были содержательными

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского были содержательными, об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

— Мы довольно долго говорили об Украине, — отметил он и подчеркнул, что американская администрация внесла значительный вклад в "укрепление суверенитета и безопасности Украины".

Попмео добавил, что Соединённые Штаты не признают Крым российским, и заявил, что урегулирование конфликта на Украине начинается с выполнения минских договорённостей.

Напомним, 9 декабря в Елисейском дворце состоялась встреча лидеров "нормандской четвёрки", после неё также произошла первая личная беседа глав РФ и Незалежной Владимира Путина и Владимира Зеленского.