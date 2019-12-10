В угольной шахте в Киргизии четверо работников погибли от отравления газом

75

Фото © Pixabay

На юге Киргизии четверо шахтёров отравились угарным газом и погибли. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС республики.

Сообщается, что причиной гибели работников шахты стала утечка газа.

Отмечается также, что тела всех четверых уже подняты на поверхность и переданы родственникам для захоронения.

Подобный случай уже имел место в октябре. Тогда от отравления газом погибло семь шахтёров. Отмечается, что ежегодно более десяти человек умирают на угледобывающих предприятиях из-за несоблюдения техники безопасности.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×