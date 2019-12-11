По данным официальных лиц, инцидент произошёл из-за неудачной сделки по покупке наркотиков.

Во время перестрелки в Нью-Джерси погибли трое мирных жителей, они были убиты в супермаркете, где скрылись застрелившие полицейского неизвестные, сообщает ABC.

По данным официальных лиц, стрельба началась из-за неудачной сделки по покупке наркотиков. По заявлению полиции, оба подозреваемых были найдены мёртвыми в магазине.

В результате инцидента были ранены ещё один полицейский и гражданское лицо, они доставлены в больницу в стабильном состоянии.

По заявлению мэра города Стивена Фулопа, происшествие не несёт признаков теракта. В настоящее время на месте работают спецслужбы, территория оцеплена.

Напомним, стрельба в Нью-Джерси началась 10 декабря на местном кладбище, в результате неё погиб полицейский.