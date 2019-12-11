Российские боксёры отказались ехать на ОИ-2020 без национального флага

Федерация бокса намерена самостоятельно проанализировать возможность оспорить решение WADA.

Сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио, без национального флага. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса Умар Кремлёв.

— Национальная сборная отказалась ехать на Олимпийские игры без флага. Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом, — пояснил он РИА "Новости".

Кремлёв отметил необходимость посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА. При этом он подчеркнул, что Федерация бокса намерена самостоятельно проанализировать возможность оспорить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Генсек организации добавил, что без национального флага и гимна российским боксёрам нет смысла участвовать в Олимпиаде.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о введении санкций в отношении России. В частности, в исполкоме этой организации признали Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу. Российские спортивные федерации на четыре года могут лишить права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. На ближайших ОИ российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом и без гимна.