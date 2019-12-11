Ресторан выставил на продажу сэндвич за $120 тысяч

Вырученные деньги будут переданы в благотворительную организацию, которая кормит бедных.

Сеть американских фастфуд-ресторанов Popeyes выставила на продажу сэндвич за 120 тысяч долларов, сообщает телеканал Fox News.

Сэндвич с курицей представлен в художественной галерее в Майами. Бутерброд приклеен скотчем к белому полотну. В компании утверждают, что инсталляция "Сэндвич" — это образец современного искусства.

Приобрести кулинарный "шедевр" может любой желающий. Деньги от продажи бутерброда будут переданы в благотворительную организацию, обеспечивающую продуктами малоимущих. Как сообщили в Popeyes, один человек уже заинтересовался покупкой сэндвича.

Ранее на выставке Art Basel 2019 в Майами сначала купили, а затем съели банан, который стоил 120 тысяч долларов.